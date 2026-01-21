По вводу жилья Татарстан побил исторический рекорд

Строительный комплекс Татарстана в минувшем году продемонстрировал положительную динамику, несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку.

news_top_970_100
Республика
21 января 2026  11:26
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

На итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ были представлены результаты работы ведомства за прошлый год. Также основной докладчик - глава министерства Марат Айзатуллин, рассказал о планах на текущий год.

В работе заседания приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

По озвученной Айзатуллиным информации, сфера строительства в республике - один из ключевых драйверов экономики, ее вклад в ВРП превышает 7%. Объем работ по виду деятельности «Строительство» достиг исторического максимума, составив свыше 1 трлн рублей в сопоставимых ценах, что почти в три раза выше показателя 2019 года - тогда строители заработали 364 млрд рублей. Позже в своем докладе Ирек Файзуллин отметил, что вся строительная отрасль страны вышла на отметку в более 12 трлн рублей. И триллион из этой суммы татарстанский - это очень хороший показатель.

Жилье и пространственное развитие: рекорды и задачи

Градостроительная политика республики базируется на принципах комплексного планирования через развитие агломераций. В рамках Стратегии-2030 выделены три опорные агломерации - Казанская, Камская, Альметьевская, совокупно охватывающие более 3 млн жителей. На сегодня уже утвержден мастер-план Казанской агломерации, завершена разработка плана для Камской, а также активно ведется работа по Альметьевской.

В 2025 году был достигнут рекордный за всю историю Татарстана показатель ввода жилья - 3,515 млн кв. м. Это почти на 10% превышает план, установленный… на 2028 год! Но есть нюанс: примерно 63% этого объема пришлось на индивидуальное жилищное строительство и только остальное - на многоквартирные дома (МКД). Кстати, с прошлого года ИЖС тоже перешло на эскроу-счета для потенциальной защиты средств покупателей.

При этом отрасль сталкивается с вызовами. Главный из них - перенос сроков ввода многоквартирных домов (на сегодня по республике это 6% от общего объема строительства). Причины: низкая распроданность построенного жилья (что неудивительно при существующих ценах на новые квартиры), медленное наполнение эскроу-счетов и конечно же высокая ключевая ставка ЦБ. Несмотря на рост продаж жилья на 31% в 2025 году, количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 39%. Вот такой экономический парадокс обнаружился в докладе министра.

В республике мощная промышленность стройматериалов, кстати, одна из крупнейших в России. Объем производства стройматериалов в Татарстане достиг 52 млрд рублей. Недаром Файзуллин заметил, если встанет стройка, то начнется кризис во всей экономике.

В 2025 году в рамках федерального и республиканского проектов были приведены в порядок 63 общественных пространства и 677 дворов по программе «Наш двор» с общим объемом финансирования около 11,5 млрд рублей.

Фото: kzn.ru

ЖКХ: борьба с износом и долгами

Программа капремонта МКД охватила 878 домов, а благодаря дополнительному финансированию было заменено рекордное количество лифтов - 675. Файзуллин предупредил всех, кто живет в домах, которые сейчас используют спецсчета, то есть сам копит на капремонт: с 2030 года они будут подниматься пешком, денег на замену лифтов у них не хватит, а продлевать срок их эксплуатации никто не будет.

Жилищно-коммунальный комплекс Татарстана показывает рост объема услуг на 4,5%, но при этом остается очень большим износ инфраструктуры. Для решения этой проблемы в 2025 году были реализованы федеральная и республиканская программы ее модернизации. Совокупно на 168 объектах в 45 муниципалитетах было затрачено 12,6 млрд рублей, заменено 419 км сетей. Министр поставил амбициозную цель - ежегодно менять не менее 3% сетей.

Еще один острый вопрос - долговая нагрузка на предприятия коммунальной сферы. Хотя собираемость платежей за ЖКУ превысила 99%, общая задолженность населения на начало 2026 года составила 10,1 млрд рублей. Особые усилия направлены на работу с безнадежными долгами и арендаторами-неплательщиками.

Не стал Айзатуллин скрывать и то, что есть большие сложности с привлечением частных инвестиций через концессии в сферу ЖКХ. Все из-за их низкой окупаемости, особенно в малых населенных пунктах.
Проблема обращения с ТКО требует каких-то нестандартных решений. Основные полигоны в Казани и Набережных Челнах будут исчерпаны к 2026 - 2027 годам, а новые комплексы по обращению с отходами только предстоит построить.

Кадры, производительность и цифровая трансформация

Строительная отрасль (впрочем, как и многие другие) испытывает острый кадровый голод: открыто более 23 тыс. вакансий. Ежегодный выпуск профильных учебных заведений - а это 5,7 тыс. молодых специалистов - не покрывает ее потребности. Поэтому делается ставка на повышение производительности труда: 60 предприятий отрасли участвуют в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика», получив экономический эффект в 628 млн рублей.

Цифровизация становится ключевым инструментом прозрачности и эффективности. Уникальный для России проект по оцифровке инженерных коммуникаций стартовал с Казанской агломерации, где создана цифровая база данных на площади 8 тыс. кв. км. В 2026 году работа переместится в более сложную по инфраструктуре Камскую агломерацию.
Финансовые показатели отрасли неоднозначны. При росте налоговых перечислений в бюджет на 44% (до 63 млрд рублей) увеличилась и доля убыточных предприятий (до 23% в строительстве и 21% в ЖКХ). А налоговая задолженность составляет 3,1 млрд рублей.

Отдельное направление работы - помощь подшефным новым регионам. Силами Татарстана отремонтированы 13 социальных объектов и 281 МКД в ЛНР, аварийные бригады обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, например, ежедневно снабжают жителей водой.

В завершающем слове Рустам Минниханов призвал муниципалитеты точечно осваивать поступающие к ним деньги, направлять их на самое необходимое, на то, что точно будет востребовано у населения. Глава республики подчеркнул, что за выделенными средствами должен быть надлежащий контроль.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани введут частичные ограничения движения на Проспекте Победы
В Казани задержали мужчину, причастного к поджогам оборудования операторов связи
Виртуальная ловушка: почему дети разучились думать и общаться
Виртуальная ловушка: почему дети разучились думать и общаться
Татарстанские росгвардейцы стали лучшими по итогам года в ПФО
В РТ определили дворы, которые благоустроят в 2026 году: в списке 561 территория
В РТ определили дворы, которые благоустроят в 2026 году: в списке 561 территория
По вводу жилья Татарстан побил исторический рекорд
По вводу жилья Татарстан побил исторический рекорд
Фотоархив истории Татарстана собирают буквально по кадрам
Фотоархив истории Татарстана собирают буквально по кадрам
В РТ рассказали о крупных выплатах и соцгарантиях для военных в войсках БПЛА