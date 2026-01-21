По вводу жилья Татарстан побил исторический рекорд

На итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ были представлены результаты работы ведомства за прошлый год. Также основной докладчик - глава министерства Марат Айзатуллин, рассказал о планах на текущий год.

В работе заседания приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

По озвученной Айзатуллиным информации, сфера строительства в республике - один из ключевых драйверов экономики, ее вклад в ВРП превышает 7%. Объем работ по виду деятельности «Строительство» достиг исторического максимума, составив свыше 1 трлн рублей в сопоставимых ценах, что почти в три раза выше показателя 2019 года - тогда строители заработали 364 млрд рублей. Позже в своем докладе Ирек Файзуллин отметил, что вся строительная отрасль страны вышла на отметку в более 12 трлн рублей. И триллион из этой суммы татарстанский - это очень хороший показатель.

Жилье и пространственное развитие: рекорды и задачи

Градостроительная политика республики базируется на принципах комплексного планирования через развитие агломераций. В рамках Стратегии-2030 выделены три опорные агломерации - Казанская, Камская, Альметьевская, совокупно охватывающие более 3 млн жителей. На сегодня уже утвержден мастер-план Казанской агломерации, завершена разработка плана для Камской, а также активно ведется работа по Альметьевской.

В 2025 году был достигнут рекордный за всю историю Татарстана показатель ввода жилья - 3,515 млн кв. м. Это почти на 10% превышает план, установленный… на 2028 год! Но есть нюанс: примерно 63% этого объема пришлось на индивидуальное жилищное строительство и только остальное - на многоквартирные дома (МКД). Кстати, с прошлого года ИЖС тоже перешло на эскроу-счета для потенциальной защиты средств покупателей.

При этом отрасль сталкивается с вызовами. Главный из них - перенос сроков ввода многоквартирных домов (на сегодня по республике это 6% от общего объема строительства). Причины: низкая распроданность построенного жилья (что неудивительно при существующих ценах на новые квартиры), медленное наполнение эскроу-счетов и конечно же высокая ключевая ставка ЦБ. Несмотря на рост продаж жилья на 31% в 2025 году, количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 39%. Вот такой экономический парадокс обнаружился в докладе министра.

В республике мощная промышленность стройматериалов, кстати, одна из крупнейших в России. Объем производства стройматериалов в Татарстане достиг 52 млрд рублей. Недаром Файзуллин заметил, если встанет стройка, то начнется кризис во всей экономике.

В 2025 году в рамках федерального и республиканского проектов были приведены в порядок 63 общественных пространства и 677 дворов по программе «Наш двор» с общим объемом финансирования около 11,5 млрд рублей.

Фото: kzn.ru

ЖКХ: борьба с износом и долгами

Программа капремонта МКД охватила 878 домов, а благодаря дополнительному финансированию было заменено рекордное количество лифтов - 675. Файзуллин предупредил всех, кто живет в домах, которые сейчас используют спецсчета, то есть сам копит на капремонт: с 2030 года они будут подниматься пешком, денег на замену лифтов у них не хватит, а продлевать срок их эксплуатации никто не будет.

Жилищно-коммунальный комплекс Татарстана показывает рост объема услуг на 4,5%, но при этом остается очень большим износ инфраструктуры. Для решения этой проблемы в 2025 году были реализованы федеральная и республиканская программы ее модернизации. Совокупно на 168 объектах в 45 муниципалитетах было затрачено 12,6 млрд рублей, заменено 419 км сетей. Министр поставил амбициозную цель - ежегодно менять не менее 3% сетей.

Еще один острый вопрос - долговая нагрузка на предприятия коммунальной сферы. Хотя собираемость платежей за ЖКУ превысила 99%, общая задолженность населения на начало 2026 года составила 10,1 млрд рублей. Особые усилия направлены на работу с безнадежными долгами и арендаторами-неплательщиками.

Не стал Айзатуллин скрывать и то, что есть большие сложности с привлечением частных инвестиций через концессии в сферу ЖКХ. Все из-за их низкой окупаемости, особенно в малых населенных пунктах.

Проблема обращения с ТКО требует каких-то нестандартных решений. Основные полигоны в Казани и Набережных Челнах будут исчерпаны к 2026 - 2027 годам, а новые комплексы по обращению с отходами только предстоит построить.

Кадры, производительность и цифровая трансформация

Строительная отрасль (впрочем, как и многие другие) испытывает острый кадровый голод: открыто более 23 тыс. вакансий. Ежегодный выпуск профильных учебных заведений - а это 5,7 тыс. молодых специалистов - не покрывает ее потребности. Поэтому делается ставка на повышение производительности труда: 60 предприятий отрасли участвуют в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика», получив экономический эффект в 628 млн рублей.

Цифровизация становится ключевым инструментом прозрачности и эффективности. Уникальный для России проект по оцифровке инженерных коммуникаций стартовал с Казанской агломерации, где создана цифровая база данных на площади 8 тыс. кв. км. В 2026 году работа переместится в более сложную по инфраструктуре Камскую агломерацию.

Финансовые показатели отрасли неоднозначны. При росте налоговых перечислений в бюджет на 44% (до 63 млрд рублей) увеличилась и доля убыточных предприятий (до 23% в строительстве и 21% в ЖКХ). А налоговая задолженность составляет 3,1 млрд рублей.

Отдельное направление работы - помощь подшефным новым регионам. Силами Татарстана отремонтированы 13 социальных объектов и 281 МКД в ЛНР, аварийные бригады обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, например, ежедневно снабжают жителей водой.

В завершающем слове Рустам Минниханов призвал муниципалитеты точечно осваивать поступающие к ним деньги, направлять их на самое необходимое, на то, что точно будет востребовано у населения. Глава республики подчеркнул, что за выделенными средствами должен быть надлежащий контроль.