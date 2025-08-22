Победитель Евролиги Дайшон Пьер заключил однолетний контракт с УНИКСом

22 августа 2025  12:33
Эдгар Витковский

УНИКС заключил однолетний контракт с действующим победителем Евролиги форвардом Дайшоном Пьером. В сезоне 2024/25 канадский легионер успел сделать золотой требл в составе «Фенербахче»: он выиграл чемпионат и Кубок Турции, а также Евролигу. За пять сезонов, проведённых в Турции, форвард трижды становился чемпионом и два раза завоёвывал Кубок страны.

В Евролиге 2024/25 Пьер набирал по 3,3 очка за игру при двух подборах и 0,8 результативных передач. Его результативность в трёхочковых бросках составила 36,7. Канадский новичок стал пятым легионером в составе УНИКСа.

