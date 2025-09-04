Почему роботы не заменят журналистов

В столице РТ завершился финальный этап XII международной независимой литературной премии «Глаголица». В этом году на конкурс было прислано более 2000 работ на русском и татарском языках, авторами стали дети и подростки от 10 до 17 лет.

Юным литераторам предложили попробовать себя в прозе и поэзии на русском и татарском языках, а также в переводах с английского языка, эссеистике и драматургии. На последнем этапе конкурсанты приняли участие в дискуссиях и мастер-классах с членами жюри - профессиональными писателями, переводчиками и журналистами.

Центральным событием в этой череде мероприятий стал медиафорум «Роль и значимость журналистики в современном обществе», в котором приняли участие учредитель премии и основатель БФ «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова, а также известные российские журналисты: общественный деятель Надежда Ажгихина, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, фоторепортер Юрий Феклистов и заместитель генерального директора АО «Татмедиа», главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов.

Журналистика - это билет в уникальные истории

Известный фоторепортер Юрий Феклистов рассказал, как мечтал стать корреспондентом и его мечта сбылась, хотя и в формате фотожурналистики. Он работал в легендарных изданиях - «Комсомольской правде» и «Огоньке» - в то время, когда их тиражи были огромными, а журналистика переживала «золотой век» свободы.

- Если вы настоящие журналисты, вы можете попасть в такие места, куда простой человек не попадет, - сказал Феклистов.

Он на собственном примере доказал это, став первым фотографом, посетившим знаменитую Лефортовскую тюрьму, и делая репортажи из голландских тюрем.

- Однажды я ехал в Ленинград и разговорился с попутчиком в купе, - поделился Феклистов. - Он работал в Ленинградском институте кино и телевидения и сказал, что у него есть ребята, которые ездят по деревням и собирают фольклор. Я спросил, можно ли с ними поехать, и он согласился. Вместе с ними я отправился в Псковскую область и сделал репортаж о простых людях - старушках, детях. Это была обычная жизнь. Не нужно далеко ходить - герои ваших публикаций находятся среди вас. Вы можете рассказать о друге, о бабушке, о маме с папой, сделать фотоочерк о своей любимой собаке. Не обязательно хватать звезд с неба, просто посмотрите вокруг.

Профессия, которая никогда не заканчивается

Главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов уверен, что журналистика не умирает, как заявляют некоторые блогеры, а трансформируется. Спикер с 36-летним опытом работы опроверг миф о закате профессии.

- Ключ к успеху - адаптация под аудиторию: кто-то читает только мессенджеры, другие предпочитают видео, третьи - бумагу, - рассказал он.

Эксперт отметил, что будущее за теми, кто дает верифицированную информацию и профессиональный взгляд. Хотя ИИ упрощает работу (проверка фактов, расшифровка аудиозаписей), он не заменит журналистов, которые берут интервью и создают репортажи.

Ринат Билалов предупредил молодых участников форума: журналистика - это не работа с 9 до 18 часов. Это призвание, которое становится образом жизни.

Главный редактор уверен: у журналистики всегда есть будущее, потому что потребность в информации - одна из базовых для человека. Но сейчас, в эпоху информационного шума, особенно ценятся профессионалы, которые умеют проверять факты и давать верифицированную информацию. Именно они, а не блогеры будут определять повестку дня.

Человек против ИИ

Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова согласилась с коллегами, добавив свой аргумент в споре о будущем профессии. Она не верит, что искусственный интеллект сможет заменить журналиста.

Венера Якупова привела забавный и показательный пример: когда нейросети предложили подобрать рецепт приготовления курицы для годовалого ребенка, она посоветовала зажарить ее до хруста. ИИ не понимает контекста, у него нет интуиции и критического мышления.

- Нейросеть может быть только инструментом в ваших руках, - заключила Венера Якупова. - Настоящая журналистика - это критический взгляд на окружающую жизнь, интуиция, умение читать между строк и видеть суть вещей. А это под силу только человеку. Профессиональные СМИ создаются не только для информирования, они отличаются от блогеров тем, что сообщают социально значимую для общества и проверенную информацию.

Суперсила - быть собой

Часть финалистов также попробовали свои силы в конкурсе журналистики «Юный репортер». Их труд оценили журналист, литератор, общественный деятель, кандидат филологических наук Надежда Ажгихина и главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

На прошлой неделе победители - Дарья Букас, Богдан Прохоров и Катерина Тищенко - получили свои награды. Каждому из них вручили подарки от БФ «Счастливые истории» и газеты «Казанские ведомости».

Также в рамках медиафорума были награждены победители международного журналистского конкурса «Молодые о молодых», который был организован Фондом имени Юрия Щекочихина и фондом «Счастливые истории».

- Легенде российской журналистики Юрию Петровичу Щекочихину исполнилось бы 75 лет в этом году, - напомнила Надежда Ажгихина. - И очень приятно, что уже второй раз совместно с фондом «Счастливые истории» Фонд памяти Юрия Щекочихина проводит оригинальный конкурс для молодых журналистов «Молодые о молодых». В прошлом году, когда мы читали работы участников, стало понятно, что интерес молодежи к проблемам современного социума никуда не исчез. Сейчас приятно, что мы расширяем нашу географию. Мы очень надеемся, что будем продолжать эту работу в будущем году.

Надежда Ажгихина вручила дипломы победителям журналистского конкурса

«Молодые о молодых». На фото - Некоча Окотэтто, г. Салехард

Третье место заняла Некоча Окотэтто из Салехарда с очерком «Я ненка, и в этом моя суперсила».

- В школьное время я сталкивалась с буллингом из-за своей национальности, потому что росла в большом городе, а не в поселке или тундре, как мои соплеменники, - рассказала она. - Моя внешность и разрез глаз вызывали много вопросов, часто негативных. Я рассказываю о том, как это переживала и с чем сталкивалась, в своем очерке. Мне повезло оказаться в национальном коллективе, где я стала свободно носить ненецкий костюм. Тогда я поняла, что мой костюм - это моя броня, которая дает мне суперсилу.

Обладательницей второго места стала Анастасия Антонова из Нижнего Новгорода - автор очерка «Молчание Гильгамеша».

- Свой очерк я написала о проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди, попадая в психиатрические клиники, - поделилась Анастасия. - Я как журналист уже давно пишу о ментальных, психических расстройствах и различных аспектах этого вопроса. С этой проблемой я столкнулась сама и как никто другой знаю о стыде и стигматизации. Одна из моих целей - борьба с этой стигматизацией. Мой очерк как раз о том, что, попадая в такие больницы и сталкиваясь с такими проблемами, ты не становишься человеком второго сорта.

Первое место досталось Светлане Григорьевой из Петрозаводска и ее очерку «Алеся».

- Признаться, я человек застенчивый и молчаливый, не готовилась выступать, - рассказала она. - Большое спасибо за такие конкурсы. Я пишу стихи и прозу с первого класса, но никогда их не отправляла на конкурсы. А теперь, когда победила, поняла, что пишу не просто так. Сейчас заканчиваю свою книгу, которую надеюсь скоро выпустить.