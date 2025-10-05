В Казани продлено ограничение движения транспорта на улице Аделя Кутуя

На период до 20 октября 2025 года продлено частичное ограничение движения автотранспорта на участке улицы Аделя Кутуя в Казани. Временные изменения дорожной инфраструктуры связаны с проведением работ по перекладке водопроводных коммуникаций.

Согласно информации, предоставленной Комитетом внешнего благоустройства города, перекрытие затронет проезжую часть в районе домов №106а и 86/5. Ограничение движения обусловлено необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения и создания условий для беспрепятственного проведения ремонтных работ.