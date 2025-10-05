Татарстан признан лидером по реализации программы «Пушкинская карта»

Республика Татарстан второй год подряд удостоена премии за эффективную реализацию федеральной программы «Пушкинская карта» в рамках национального проекта «Семья». Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном академическом Большом театре России.

По данным Министерства культуры Республики Татарстан, за первые шесть месяцев 2025 года более 341 тысячи молодых жителей республики стали участниками программы. Этот показатель вывел регион в число лидеров среди всех субъектов Российской Федерации.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подчеркнула значимость проекта для развития культурной среды: «Этот проект научил нас лучше понимать молодежь и выстраивать с ней диалог. Сешодняшние посетители завтра приведут в наши учреждения своих детей и станут постоянными зрителями».

В тройку лучших регионов по реализации программы также вошли Удмуртская и Чеченская республики. В десятку лидеров включены Архангельская, Новгородская, Белгородская, Кемеровская, Магаданская, Вологодская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова выразила благодарность представителям Татарстана за достигнутые успехи в развитии культурной инфраструктуры для молодежи.