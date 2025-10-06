Волейболистки «Динамо-Ак Барс» начали чемпионат с победы над «Протоном»

6 октября 2025  00:12
Игорь Вагнер

«Динамо-Ак Барс» сыграло на выезде с «Протоном» в первом туре женской Суперлиги, матч завершился победой казанских волейболисток со счётом 3:1 (25:16, 25:20, 23:25, 25:16). Самой результативной в составе «Динамо-Ак Барса» стала Гайла Гонсалес, которая отметилась двумя эйсами, набрала 24 очка и показала 54% реализации атак. Брайелин Мартинес завершила встречу с 15 очками. Казанский клуб уверенно выиграл блок (18:7) и показал 47% реализации атак.

По итогам первого тура шесть клубов набрали по три очка, причём московское и краснодарское «Динамо» выиграли свои матчи «всухую», 3:0.

