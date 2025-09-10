Почему в Татарстане ухудшилась связь и как с этим жить

В последние недели жители Казани и некоторых районов Татарстана массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Сообщения о нестабильном соединении, пропадающем 4G и трудностях с оплатой покупок картой заполонили соцсети и мессенджеры. Министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин в ходе подробной пресс-конференции объяснил причины этих неудобств и рассказал, какие меры принимаются для решения проблемы.

Главная причина — безопасность

Как отметил министр, мы живем в особое время, и вопросы безопасности граждан становятся абсолютным приоритетом. Основная причина временных неудобств с связью — борьба с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые противник использует для атак на гражданские объекты.

Современные дроны управляются через мобильный интернет. Они используют SIM-карты обычных операторов для загрузки карт, передачи видео и получения координат цели. Таким образом, сеть 4G превращается из средства связи в реальный канал управления оружием.

Для противодействия этой угрозе в республике с июня 2025 года введена новая мера. В периоды действия режима «беспилотной летательной опасности» скорость мобильного интернета на всей территории Татарстана ограничивается до 256 Кбит/с (уровень 2G). Это позволяет заблокировать управление дронами, но сохраняет возможность медленно пользоваться мессенджерами, вызывать такси или оплачивать покупки через СБП.

«В других регионах России, особенно в приграничных, интернет во время таких режимов отключается полностью — 0 Кбит/с. В Татарстане нам удалось найти компромиссный вариант благодаря взаимодействию с силовым блоком и операторами связи», — подчеркнул Айрат Хайруллин.



Особые зоны и «белый список»

С начала сентября вокруг Казанского авиационного завода и в прилегающих районах (часть Ново-Савиновского района, ул. Максимова, Беломорская) мобильный интернет (2G, 3G, 4G) отключен полностью и бессрочно. Это вынужденная мера для защиты критически важного объекта. При этом голосовая связь продолжает работать — можно звонить по мобильному телефону, в скорую помощь или на номер 112.

Для минимизации неудобств, вызванных ограничениями, Минцифры РТ совместно с операторами связи создает специальный «белый список» сервисов. Эти ресурсы будут оставаться доступными для жителей даже в периоды действия ограничений. В данный список уже включены такие важные и популярные сервисы, как портал «Госуслуги», различные сервисы Яндекса (включая Яндекс.Карты и Яндекс.Такси), мессенджеры, крупные маркетплейсы Ozon и Wildberries, социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, площадка Avito, видеохостинг RuTube, а также официальные сайты правительства и администраций. В настоящее время ведутся активные переговоры о добавлении в этот перечень банковских приложений, что значительно упростит финансовые операции для граждан в сложный период.

Кроме того, министр порекомендовал жителям, особенно в зонах, где ограничения наиболее строгие, рассмотреть альтернативные способы выхода в интернет. Наиболее стабильным вариантом остается проводной интернет, популярность которого резко возросла — за последний месяц количество новых подключений в республике утроилось, а средняя стоимость тарифа составляет около 500 рублей в месяц. Еще одной надежной альтернативой являются бесплатные точки доступа Wi-Fi. В Казани уже работает 508 таких точек в торговых центрах и офисных зданиях, карту которых можно найти на сайте Минцифры РТ. Отдельно стоит отметить развитие уличного Wi-Fi, которые активно устанавливают в парках и скверах города. Уже развернуто 200 точек, а к октябрю их количество достигнет 500. Ярким примером является парк «Крылья Советов» рядом с авиазаводом, где 9 точек покрывают около 80% территории, предоставляя жителям близлежащих районов возможность выйти в сеть.

Как получать оперативные оповещения?

Ключевой рекомендацией стало мобильное приложение МЧС России. Его можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Именно в нем оперативно публикуются все важные предупреждения, включая введение режима «беспилотной опасности».

Для сбора жалоб и обращений по качеству связи возобновлена работа горячей линии 122. Все заявки будут проанализированы совместно с операторами для поиска индивидуальных решений — например, подключения проводного интернета туда, где его нет.

Это надолго?

Айрат Хайруллин признал, что неудобства значительны, но призвал отнестись к ним с пониманием.

«Все неудобства, которые мы испытываем — я испытываю, вы испытываете — не идут ни в какое сравнение с теми трудностями, которые наши бойцы преодолевают, выполняя свой воинский долг. Я уверен, что это не навсегда. Цели СВО будут достигнуты, и победа будет за нами», — заключил министр.

В настоящий момент власти республики делают все возмефеожное, чтобы найти баланс между безопасностью людей и обеспечением устойчивой связи, и призывают граждан быть внимательнее к официальным источникам информации.