Почему в Татарстане ухудшился мобильный интернет и как с этим жить

О причинах этих перебоев и о принимаемых мерах рассказал на пресс-конференции министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

Изображение сгенерировано ИИ

Безопасность превыше всего

Как подчеркнул министр, ключевая причина временных неудобств - необходимость обеспечения безопасности населения. Регион, как и вся страна, живет в условиях особого периода. В последние месяцы значительно возросло количество и изощренность атак беспилотных летательных аппаратов. Только в августе республика трижды подвергалась атакам, а рано утром 1 сентября на ее территории были уничтожены три дрона. Атакам также подвергаются соседние регионы: Удмуртия, Самарская область, Чувашия и Башкортостан.

Современные беспилотники используют для управления мобильный интернет. С помощью SIM-карт любых операторов они подключаются к сетям 4G, загружают карты местности, передают видео и получают координаты для атак. Таким образом высокоскоростной интернет превращается из блага цивилизации в реальный канал управления оружием.

В ответ на эту угрозу с июня 2025 года в республике ввели новую меру безопасности. В период действия режима беспилотной летательной опасности скорость мобильного интернета временно ограничивается. Вместо высокоскоростного 4G остается только 2G со скоростью 256 Кбит/с. Этого достаточно для медленной отправки сообщений в мессенджерах, вызова такси или оплаты через СБП, но недостаточно для передачи управляющих сигналов на дроны.

- В других регионах России, особенно в приграничных, интернет во время таких режимов отключается полностью - 0 Кбит/с, - отметил Айрат Хайруллин. - В Татарстане нам удалось найти компромиссный вариант благодаря взаимодействию с силовым блоком и операторами связи.

Важно отметить, что сама мобильная связь (голосовые звонки) при этом не блокируется. Набрать номер скорой помощи, аптеки, родственников или экстренной службы 112 можно всегда на 100% территории республики.

С начала сентября вокруг Казанского авиационного завода (район улиц Максимова и Беломорская) мобильный интернет был отключен полностью и бессрочно, независимо от режима опасности. Это вынужденная мера для защиты критически важного объекта. Однако и здесь остается доступна голосовая связь, а для решения бытовых задач министр порекомендовал жителям этих районов вручную переключиться в настройках телефона на сеть 2G или 3G - на этих стандартах интернет-соединение появится.

Альтернативы мобильному интернету

Чтобы не оказаться в ситуации, когда интернет внезапно перестал работать, а вы не понимаете почему, министр призвал всех граждан установить официальное мобильное приложение МЧС России. В нем оперативно публикуются все важные предупреждения, в том числе о введении режима беспилотной летательной опасности.

Для минимизации неудобств, вызванных ограничениями, Минцифры РТ совместно с операторами связи создает специальный белый список сервисов. Эти ресурсы будут оставаться доступными для жителей даже в периоды действия ограничений. В данный список уже включены такие важные и популярные сервисы, как портал госуслуг, различные сервисы «Яндекса» (включая «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Такси»), мессенджеры, крупные маркетплейсы Ozon и Wildberries, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», площадка Avito, видеохостинг RuTube, а также официальные сайты правительства и администраций. В настоящее время ведутся активные переговоры о добавлении в этот перечень банковских приложений, что значительно упростит финансовые операции для граждан в сложный период.

Кроме того, министр порекомендовал жителям (особенно в зонах, где ограничения наиболее строгие) рассмотреть альтернативные способы выхода в интернет. Наиболее стабильным вариантом остается проводной интернет, популярность которого резко возросла. За последний месяц количество новых подключений в республике утроилось, а средняя стоимость тарифа составляет около 500 рублей в месяц.

Еще одной надежной альтернативой являются бесплатные точки доступа Wi-Fi. В Казани уже работают 508 таких точек в торговых центрах и офисных зданиях, карту которых можно найти на сайте Минцифры РТ. Отдельно стоит отметить развитие уличного Wi-Fi: оператор «Уфанет» активно устанавливает точки в парках и скверах города. Уже развернуто 200 точек, а к октябрю их количество достигнет 500. Ярким примером является парк «Крылья Советов» рядом с авиазаводом, где 9 точек покрывают около 80% территории, предоставляя жителям близлежащих районов возможность выйти в сеть.

Изображение сгенерировано ИИ

Обратная связь и перспективы

Все жалобы по поводу проблем с качеством связи можно направить на горячую линию по номеру 122. Каждая заявка будет детально разбираться совместно с операторами.

Все эти меры носят временный характер. Айрат Хайруллин призвал всех жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, подчеркнув, что эти меры направлены на защиту жизни и здоровья людей.

- Все неудобства, которые мы испытываем, не идут ни в какое сравнение с теми трудностями, которые наши бойцы преодолевают, выполняя свой воинский долг, - заключил он.