Почта Татарстана возобновила отправку посылок в США

После трехмесячного перерыва почтовые отделения Татарстана вновь начали принимать отправления в Соединенные Штаты. Возобновление международного почтового сообщения стало возможным после решения организационных вопросов, связанных с изменениями таможенного законодательства.

Как сообщили в региональном управлении Почты России, теперь принимаются отправления трех категорий: «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». При этом действуют определенные ограничения: стоимость подарков и коммерческих образцов не должна превышать 100 долларов США, а документы не могут содержать товарных вложений.

Директор УФПС «Татарстан почтасы» Ильнур Махмутов обратил внимание отправителей на необходимость точного указания категории отправления. «В случае несоответствия содержимого заявленной категории авиаперевозчик или таможенная служба США могут отказать в доставке», – предупредил он.

Для тех, кто планирует отправить новогодние подарки, рекомендовано сделать это до 8 декабря, чтобы обеспечить своевременную доставку. Напомним, прием отправлений в США был временно приостановлен с 26 августа этого года в связи с изменениями в таможенном законодательстве.