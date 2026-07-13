Почти 6 тысяч татарстанцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

По данным Роспотребнадзора РТ, на сегодняшний день за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 5881 житель республики, включая 1253 ребёнка. Больше всего случаев зафиксировано в Казани, Набережных Челнах и Альметьевском районе.

Среди подтверждённых диагнозов – 10 случаев клещевого боррелиоза и три завозных случая клещевого энцефалита (заражения произошли во время поездок в Челябинскую, Кемеровскую области и Новосибирск). Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при нахождении в лесах и парках.