Почти 6 тысяч татарстанцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

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Республика
13 июля 2026  10:01

По данным Роспотребнадзора РТ, на сегодняшний день за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 5881 житель республики, включая 1253 ребёнка. Больше всего случаев зафиксировано в Казани, Набережных Челнах и Альметьевском районе.

Среди подтверждённых диагнозов – 10 случаев клещевого боррелиоза и три завозных случая клещевого энцефалита (заражения произошли во время поездок в Челябинскую, Кемеровскую области и Новосибирск). Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при нахождении в лесах и парках.

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