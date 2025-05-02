Почти 70% работодателей в России считают, что у них есть бесполезные сотрудники

Согласно исследованию сервиса "Работа.ру", 66% российских работодателей признают, что в их компаниях есть сотрудники, не приносящие пользы. Из них 9% заявили, что таких работников много, а 57% отметили их незначительное количество.

Большинство работодателей (69%) пытаются разобраться в причинах низкой мотивации таких сотрудников, 54% проводят с ними беседы, а 22% разрабатывают индивидуальные планы развития. Тем не менее, 17% предпочитают увольнять неэффективных работников, 12% сокращают им зарплату или премии, а 10% понижают в должности или проводят ротацию. При этом 8% компаний вообще не предпринимают никаких действий.

Основная причина бездействия (67%) — непонимание, как объективно доказать бесполезность сотрудника. В 42% случаев такие работники остаются в компании из-за хороших отношений с руководством, а 25% работодателей не хотят увольнять их из-за долгого стажа или необходимости выплат при сокращении.

Опрос проводился с 8 по 11 апреля среди более чем 350 представителей бизнеса из всех регионов России.