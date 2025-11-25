Почти полтриллиона: как потратили бюджет Татарстана за 10 месяцев 2025 года

За январь–октябрь 2025 года Татарстан потратил почти 500 млрд рублей из консолидированного бюджета. Как распределили средства между образованием, здравоохранением и нацпроектами, рассказала в ходе пресс-конференции заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова.

На пресс конференции, посвященной исполнению бюджета Республики Татарстан за январь – октябрь 2025 года, заместитель министра финансов РТ Гела Юрьевна Герасимова представила сводные данные по расходам и финансированию ключевых направлений.

За десять месяцев расходы консолидированного бюджета республики достигли 498,7 млрд рублей, из которых 410,7 млрд рублей пришлось на республиканский бюджет. Местным бюджетам за этот период передали свыше 80 млрд рублей в виде межбюджетных трансфертов. При этом годовой план по таким перечислениям составляет 84,7 млрд рублей. Благодаря поступившим доходам все запланированные расходы удалось профинансировать вовремя, в том числе своевременно выплатили зарплаты.

Финансирование социально культурной сферы

Наибольшая доля затрат - 58 % от общего объема - пришлась на социально культурную сферу. В ней самые существенные траты связаны с образованием: в целом на 2025 год на эту отрасль предусмотрено 182 млрд рублей (26 % всех расходов). За десять месяцев по консолидированному бюджету на образование направили 142,1 млрд рублей, по республиканскому - 77,9 млрд рублей. В местных бюджетах расходы на образование составили 110 млрд рублей, что соответствует 65 % их общих расходов.

На втором месте по объему финансирования - социальная политика: по консолидированному бюджету на нее заложено 79 млрд рублей, а за десять месяцев фактически израсходовали 61,6 млрд рублей (78 % от плана).

Здравоохранение в 2025 году получит более 143 млрд рублей, включая средства обязательного медицинского страхования, из них 59,7 млрд рублей выделяет республиканский бюджет. За январь – октябрь с учетом ОМС на эту сферу потратили 105 млрд рублей, в том числе 42,2 млрд рублей из республиканской казны.

На культуру в 2025 году планируют направить 30,1 млрд рублей, за десять месяцев по консолидированному бюджету освоили 20,5 млрд рублей, по республиканскому - 9,2 млрд рублей. Расходы на физическую культуру и спорт по консолидированному бюджету составили 18,7 млрд рублей, по республиканскому - 10,2 млрд рублей, а в местных бюджетах на эту статью ушло 9 млрд рублей.

Среди прочих статей местных бюджетов заметны траты на общегосударственные вопросы (17 млрд рублей), национальную экономику (8,9 млрд рублей), жилищно коммунальное хозяйство (7,1 млрд рублей) и социальную политику (3,9 млрд рублей). В совокупности эти направления занимают 23 % расходов местных бюджетов, а остальные статьи - еще 12 %.

Поддержка из федерального бюджета

Существенную поддержку оказывает федеральный бюджет: в 2025 году Татарстан должен получить 96,9 млрд рублей межбюджетных трансфертов. Львиная доля - 84 млрд рублей (87 %) - идет на субсидии для софинансирования республиканских проектов и программ. При этом уровень софинансирования национальных проектов из федеральной казны достигает 79 %, а прочих мероприятий - 58 %. Кроме того, 7,2 млрд рублей (8 % от федеральных средств) выделены в виде субвенций на переданные федеральные полномочия, а 5,3 млрд рублей (5 %) - как иные межбюджетные трансферты.

К октябрю 2025 года в бюджет республики уже поступило 67,7 млрд рублей федеральных средств. Их направили на самые разные задачи: от возмещения затрат на создание и модернизацию инфраструктурных объектов и индустриальных парков до приведения в нормативное состояние автомобильных дорог. Также средства пошли на ежемесячные выплаты классным руководителям, оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, комплексное развитие сельских территорий, обеспечение лекарствами льготных групп населения и модернизацию первичного звена здравоохранения.

Национальные проекты: текущие и перспективные расходы

В 2025 году продолжается реализация 11 национальных проектов с общим бюджетом 46,9 млрд рублей, из которых 26,7 млрд рублей поступают из федерального центра, а 20,2 млрд рублей - из республиканского. За десять месяцев на эти цели направили 35 млрд рублей, освоив 34,6 млрд рублей. Самые затратные проекты - «Семья» и «Инфраструктура для жизни» (по 32 % от общих расходов на нацпроекты), затем идут «Молодежь и дети» (19 %), «Продолжительная и активная жизнь» (9 %) и «Экологическое благополучие» (3 %). В сумме на эти пять инициатив приходится 95 % всех трат по национальным проектам. В реализации участвуют 15 министерств и ведомств, а также муниципальные образования.

На трехлетний период (2026–2028 годы) запланированы следующие объемы финансирования нацпроектов:

• в 2026 году - 53 млрд рублей (из них 28,8 млрд рублей из федерального бюджета),

• в 2027 году - 53,352 млрд рублей (из них 27 млрд рублей из федерального бюджета),

• в 2028 году - 57,823 млрд рублей (из них 26,9 млрд рублей из федерального бюджета).

При этом доля федерального софинансирования постепенно снижается, а республиканская часть, напротив, растет.

Государственный долг Татарстана на 1 ноября 2025 года достиг 90,9 млрд рублей. Из этой суммы 90,4 млрд рублей составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам, а 8,5 млрд рублей - по государственным гарантиям республики.

В завершение Гела Юрьевна подчеркнула: благодаря доходам, поступившим в январе – октябре, удалось полностью и своевременно профинансировать все первоочередные социально значимые расходы.