Под Казанью названы три площадки для участия в акции «Сад памяти»

Татарстан присоединится к международной акции «Сад памяти», посвященной 81-й годовщине Победы. Мероприятие продлится с 25 апреля по 2 мая и пройдет под знаком Года воинской и трудовой доблести в республике, а также Года единства народов России. В регионе планируется высадить свыше 1 миллиона саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров подчеркнул, что акция несет не только экологическую, но и глубокую патриотическую миссию. Основные посадки намечены на 25 апреля. В окрестностях Казани деревья появятся на трех локациях: у остановки «Научный городок» в Высокогорском районе, а также возле деревень Пиголи и Матюшино Лаишевского района. Старт — в 10:00. Инвентарь и посадочный материал предоставят на месте. Другие площадки указаны на официальном сайте акции.

В 2026 году «Сад памяти» проходит в седьмой раз в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего по всей России и за рубежом высадят 27 миллионов деревьев. Организаторы — АНО «Сад памяти», Фонд памяти полководцев Победы и «Волонтеры Победы» при поддержке Минприроды и Рослесхоза.