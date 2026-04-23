Под Казанью названы три площадки для участия в акции «Сад памяти»

23 апреля 2026  09:34

Татарстан присоединится к международной акции «Сад памяти», посвященной 81-й годовщине Победы. Мероприятие продлится с 25 апреля по 2 мая и пройдет под знаком Года воинской и трудовой доблести в республике, а также Года единства народов России. В регионе планируется высадить свыше 1 миллиона саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров подчеркнул, что акция несет не только экологическую, но и глубокую патриотическую миссию. Основные посадки намечены на 25 апреля. В окрестностях Казани деревья появятся на трех локациях: у остановки «Научный городок» в Высокогорском районе, а также возле деревень Пиголи и Матюшино Лаишевского района. Старт — в 10:00. Инвентарь и посадочный материал предоставят на месте. Другие площадки указаны на официальном сайте акции.

В 2026 году «Сад памяти» проходит в седьмой раз в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего по всей России и за рубежом высадят 27 миллионов деревьев. Организаторы — АНО «Сад памяти», Фонд памяти полководцев Победы и «Волонтеры Победы» при поддержке Минприроды и Рослесхоза.

На электросамокатах по новым правилам. Что дороже: безопасность или сервис?
На электросамокатах по новым правилам. Что дороже: безопасность или сервис?
В МЧС РТ сообщили о завершении паводка на малых реках и спаде воды на крупных водоемах
Молодожены в Татарстане смогут месяц бесплатно ходить в музеи
Крупнейший в России реабилитационный центр для людей с ОВЗ откроется в Казани до конца 2026 года
В МЧС Татарстана объявили дату открытия навигации для маломерных судов
Что пенсионерский университет дал мне за 10 лет
Росреестр Татарстана назвал признаки неиспользования земельных участков
Шашлыки на дачных участках на майские праздники отменяются в Татарстане
Шашлыки на дачных участках на майские праздники отменяются в Татарстане