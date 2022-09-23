«Пока я еду на сборы, я спокоен»: в военкоматах Казани начались сборы мобилизованных

Призванным гражданам предстоит отправиться в учебные воинские части для подготовки к боевым действиям. Журналисты нашего издания побывали в военкомате Советского района города, откуда сегодня на сборы отправилась группа мобилизованных татарстанцев.

О том, как проходит частичная мобилизация, — в материале «КВ».

«Я тебе напишу, в поварихи пойдешь»

В военкомате Советского района Казани многолюдно. Во дворе мужчинами разных возрастов заняты все скамейки. На земле рядом увесистые спортивные сумки.

«Все мои пожитки», – восклицает среднего возраста мужчина, указывая корреспонденту «КВ» на массивную поклажу.

Немного поодаль ото всех, крепко обнявшись, стоит молодая пара.

«Как девочке можно в армию попасть? – не сдерживая слез, обращается девушка к своему молодому человеку. – Может, я тоже пойду».

«Я тебе напишу, в поварихи пойдешь. Организуем кейтеринг с тобой. Дамламу будем готовить, плов», – отшучивается молодой мужчина, который нам представился Антоном.

Повестку из военкомата Антон забрал еще вчера вечером лично после звонка из военкомата.

«Зачем мне скрываться или еще что-то [предпринимать]? Пока я еду на сборы, я спокоен. Скажут – на СВО [отправиться], там уже буду думать», – говорит он.

Собеседник рассказывает, что службу в армии проходил 10 лет назад. Демобилизовался в статусе рядового.

«Все говорят, что первым эшелоном должны были до 35 лет поехать, а мне 36, – недоумевает Антон. – Вчера мужик пришел [в военкомат], ему говорят: «Поздравляем. Вот его снимите с воинского учета». То есть не всех гребут как будто бы, а только определяют, что тебе 50 лет и тебе не нужно никуда идти».

«Там будут разбираться»

У стены напротив полукругом стоит группа мужчин. В ее центре немолодой седовласый мужчина. За спиной у него небольших размеров рюкзак.

«И вам пришла повестка?» – обращаемся к нему.

«Мне 64 [года], все, призывают», – разводя руки отвечает мужчина, представившийся Владиславом.

Владислав рассказывает, что его военно-учетная специальность значится как «заместитель по технической части батальона».

«Вчера получил повестку. Там ничего не сказали, — указывая на здание военкомата, говорит он. – Говорят, будут разбираться. Но я с рюкзаком пришел, в 11 [часов дня] автобус обещали мобилизованным».

Другой мужчина, видимо, не совладав с эмоциями, стал выдворять журналиста «КВ» за пределы военкомата.

«Выйдите вон отсюда. Я сейчас расскажу о вас», – пригрозил он, направившися в здание военкомата.

Впрочем, остальных мобилизованные оказались куда более разговорчивыми и спокойными.

«Я служил в 2011 году во внутренних войсках. Есть кредит, супруга не работает, кто будет его оплачивать?» – мобилизованный казанец Павел делится вопросами, которые его как ответственного семьянина волнуют перед отправкой на сборы.

Многие из находящихся сегодня во дворе военкомата казанцы признались, что полученные в вооруженных силах навыки практически забыты.

«Я даже не помню, как собрать и разобрать автомат», – признается Павел.

«Женских должностей очень мало. Почти нет»

Как пояснили «КВ» в пресс-службе военного комиссариата Республики Татарстан, 64-летнего мужчину на СВО отправлять никто не будет.

«У него было мобилизационное предписание, которое он игнорировал, – прояснили ситуацию 64-летнего Владислава в пресс-службе. – Он поедет домой, в 64 года он снят с военного учета. Мы его не может мобилизовать, он домой вернется после того, как заберут у него предписание, и спросят, почему он не приходил столько времени».

Там также дали пояснения относительно того, почему под частичную мобилизацию попал 36-летний рядовой Антон.

«Если он служил в армии, у него должна быть военно-учетная специальность, – сказали там. – Военный комиссариат определил ему военно-учетную специальность, ведь он ведь где-то проходил службу»

В частичной мобилизации, по данным военного комиссариата РТ, женщин из Татарстана призывать не станут.

«Женских должностей очень мало. Почти нет», – отметили там.