Посещаемость кинотеатров в Татарстане снизилась за первое полугодие 2025 года

За первые шесть месяцев 2025 года кинотеатры Татарстана посетили более 1,7 миллиона зрителей. Это на 12,28% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда количество посетителей превысило 2 миллиона. Данные предоставлены Единой федеральной автоматизированной системой сведений о показах фильмов.

В 2024 году самым популярным фильмом в республике стала комедия «Холоп 2», которую посмотрели 297,4 тысячи человек. Картина собрала в Татарстане 118,8 миллиона рублей.

В 2025 году лидером проката оказался фильм «Волшебник изумрудного города» — его посмотрели 209,7 тысячи зрителей, а общие сборы составили 99,3 миллиона рублей.

Несмотря на снижение посещаемости, кинотеатры остаются популярным местом отдыха. В одной только Казани работает 13 кинотеатров с 62 кинозалами. По всей России насчитывается около 2377 кинотеатров и более 5900 кинозалов.