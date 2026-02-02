После пика заболеваемости в Татарстане отменили удлиненный прием вызовов

Медицинские организации региона работают в штатном режиме, а заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

- Если говорить о санитарно-эпидемиологической ситуации, несмотря на снижение заболеваемости, в медицинских организациях продолжают действовать ограничительные мероприятия, — отметил Лопушов.

К ним по-прежнему относятся масочный режим и ограничение посещения пациентов в стационарах. Однако, по словам спикера, одно из временных мероприятий было отменено.

- Это удлинение режима приема вызовов, — уточнил Лопушов. — Если в начале декабря мы отмечали значительный пик заболеваемости, сейчас количество вызовов пришло к своей сезонной норме, поэтому мы вернулись к обычному режиму работы.

Отдельно Дмитрий Лопушов затронул тему плановой вакцинации против дифтерии и столбняка, которая стартовала в республике. Медицинские организации уже начали приглашать и будут в течение года приглашать всех подлежащих вакцинации.

- Поэтому обращаюсь к жителям: внимательно вспомнить, посмотреть свои медицинские документы, — подчеркнул спикер. — Если с момента последней прививки прошло 10 лет, необходимо пройти ревакцинацию.