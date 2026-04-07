Последняя рабочая неделя в апреле в РТ станет будет короткой

Жителей республики ожидают изменения в графике труда уже в конце апреля. Последняя рабочая неделя месяца продлится всего четыре дня — с 27 по 30 число. При этом в четверг, 30 апреля, рабочий день сократят на один час.

Как следует из производственного календаря на 2026 год, сразу после этого татарстанцев ждут первые майские праздники — выходные продлятся с 1 по 3 мая включительно. Затем последуют еще одни длинные выходные: с 9 по 11 мая. А 27 мая, в день празднования Курбан-байрама, также будет нерабочим.

Благодаря этому дополнительному выходному у жителей республики в мае на один день отдыха больше, чем в среднем по России. Всего в следующем месяце татарстанцы будут отдыхать 13 дней (общероссийский показатель — 12).