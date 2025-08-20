Повышение доверия - лейтмотив укрепления российско-китайских отношений

19 августа в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество» в Казани состоялся бизнес-завтрак, организованный ТАСС. На нем приглашенные эксперты обсудили нынешнее состояние российско-китайского взаимодействия в сфере экономики.

20 августа 2025  10:05
Автор:
Дмитрий Смирнов

Верна себе оказалась руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. В своем выступлении она сосредоточилась не на достижениях, а на слабых местах в работе по укреплению российско-китайских связей.

Руководитель АИР РТ Талия Минуллина поделилась своим видением развития российско-китайских отношений​​ 
Фото: tatar-inform.ru

Так, по ее мнению, в отношениях с Китаем наш бизнес и госструктуры сильно недорабатывают. Иначе говоря, мы еще слишком мало знаем о Китае. «Это очевидно, если переговорить с предпринимателями. Не каждый из них разбирается в провинциях Китая, в крупных предприятиях», - заявила Минуллина.

Уже после завтрака, отвечая на вопрос корреспондента «КВ», она отметила, что знание китайских культурных кодов не только сближает народы, но и помогает в бизнесе. «В китайском языке есть примерно 10 способов интонационно отказать, при этом формально ответив «да», - рассказала она. Поэтому форум «РОСТКИ» среди прочего имеет и просветительскую функцию.

Однако Татарстану тоже есть что предложить китайским компаниям в сфере технологий. «Тем более что в республике есть Иннополис, инженерные и научные центры, три IT-парка», - заявила глава АИР.

Китайский бизнесмен Сунь Тяньшу уверен, что предпринимателям из двух стран не хватает информации друг о друге​​​​ 

Фото: tatar-inform.ru

Речь основателя российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли КИФА Сунь Тяньшу коротко можно свести к одному постулату: нужно укреплять доверие между китайскими и российскими контрагентами. И работать в этом направлении - пока достаточного доверия нет из-за нехватки информации друг о друге. Если на политическом уровне отношения находятся в высшей точке, то в экономике такого, к сожалению, сейчас не наблюдается. Сунь Тяньшу пояснил корреспонденту это на примере: предприниматель, заказывающий товар в Китае, беспокоится, отправляя предоплату, дойдет ли товар, будет ли он требуемого качества. Равно и китайский поставщик не всегда уверен в своих российских покупателях. Выход - в расширении личных связей. Также китайский эксперт предложил создать единую информационную платформу для бизнеса Китая и России, где можно будет получить всю необходимую информацию сразу на двух языках.

