Пожар в частном доме в Новошешминском районе привел к госпитализации женщины с ожогами

В селе Простые Челны Новошешминского района Республики Татарстан произошел пожар в одноэтажном кирпичном жилом доме. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло на кухне, где огнем была повреждена часть стен и потолка.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Силами прибывших пожарных подразделений возгорание было оперативно ликвидировано.

В результате происшествия пострадала 63-летняя хозяйка дома. Женщина с диагнозом «термический ожог тела 1-2 степени» (30% тела) была доставлена в Новошешминскую центральную районную больницу.

Предварительной причиной пожара названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Как установили специалисты, возгорание произошло из-за оставленного без присмотра электрического термоса.