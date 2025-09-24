Пожар в частном доме в Новошешминском районе привел к госпитализации женщины с ожогами

news_top_970_100
Республика
24 сентября 2025  09:16

В селе Простые Челны Новошешминского района Республики Татарстан произошел пожар в одноэтажном кирпичном жилом доме. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло на кухне, где огнем была повреждена часть стен и потолка.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Силами прибывших пожарных подразделений возгорание было оперативно ликвидировано.

В результате происшествия пострадала 63-летняя хозяйка дома. Женщина с диагнозом «термический ожог тела 1-2 степени» (30% тела) была доставлена в Новошешминскую центральную районную больницу.

Предварительной причиной пожара названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Как установили специалисты, возгорание произошло из-за оставленного без присмотра электрического термоса.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ стартует программа «Земский тренер» с выплатой миллиона рублей за переезд в село
Нормативы финансирования образования в Татарстане будут увеличены на 20%
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в РТ 1 октября
Чем больше людей вокруг, тем меньше шансов на помощь
Чем больше людей вокруг, тем меньше шансов на помощь
В Казани 23 сентября был зафиксирован новый температурный рекорд
В казанском аэропорту задержана пассажирка с партией ювелирных изделий на 2 млн рублей
ИИ учится спасать памятники истории
Ремонтировать дороги и улучшать работу автобусов помогает искусственный интеллект