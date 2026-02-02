Концерт в «Казань Экспо»: для гостей запустят дополнительные электрички до аэропорта

В связи с проведением концерта в МВЦ «Казань Экспо» 3 февраля компания «Содружество» назначила дополнительные пригородные поезда для удобства зрителей. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В день мероприятия будут курсировать две дополнительные электрички:

№7602: Отправление со станции Казань в 18:04, прибытие на станцию Аэропорт в 18:24.

№7603: Отправление со станции Аэропорт в 21:42, прибытие на станцию Казань в 22:10.

Как уточнили в компании, поезда будут следовать напрямую, без промежуточных остановок. Это позволит зрителям добраться до места проведения концерта и обратно в центр города максимально быстро и комфортно.