Ночная уборка Казани: на дороги выйдут сотни единиц техники

В Казани готовятся к мощной ночной операции по расчистке города от последствий снегопада. По данным пресс-службы мэрии, в ночную смену на улицы выйдут 666 единиц спецтехники и 99 дорожных рабочих.

В арсенале коммунальщиков — 100 комбинированных дорожных машин и 55 тракторных щёток. Эта техника предназначена для первоочередных задач: разметания свежевыпавшего снега и обработки дорог противогололёдными материалами, чтобы предотвратить образование наледи к утру.

Днём уборка уже шла полным ходом: было задействовано 660 машин и почти 600 рабочих. Итогом дневной работы стали 12,4 тысячи тонн вывезенного снега и 435 тонн реагентов, потраченных на борьбу с гололёдом.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на еженедельном субботнем совещании дал ряд поручений, касающихся безопасности на дорогах и бесперебойной работы всех коммунальных служб в условиях продолжающихся непогод. Власти намерены держать ситуацию под контролем.