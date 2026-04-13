Пожароопасный сезон в лесах Татарстана начнется с 15 апреля

13 апреля 2026  11:47

В 2026 году сезон откроется значительно позднее, чем в прошлом. Как пояснил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, сдвиг сроков связан с особенностями весенней погоды. В 2025 году сезон стартовал уже 31 марта.

К предстоящему сезону ведомство провело комплекс подготовительных мер. Разработан сводный план тушения лесных пожаров, включающий данные о лесных массивах республики, количестве пожарных формирований, технике и оборудовании. Документ регламентирует порядок привлечения и использования средств в зависимости от уровня пожарной опасности.

