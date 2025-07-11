Правила поведения при сильном ветре: памятка от МЧС

В условиях сильной жары и переменчивой погоды велика вероятность порывистого и даже ураганного ветра, о чем регулярно предупреждает Гидрометцентр РТ. МЧС разработало ряд правил, соблюдая которые можно минимизировать риски при непогоде.

Последствия урагана в Казани летом 2007 года Фото: Фарит Муратов

Ветер - это поток воздуха, который быстро движется параллельно земной поверхности. Он может быть разным по силе, продолжительности и направлению. Кратковременные и резкие перемещения воздуха называют порывами, а более длительные (около минуты) - шквалами. Особую опасность представляют смерчи, способные нанести значительные разрушения.

Сильные ветры, шквалы и смерчи относятся к стихийным бедствиям, которые могут возникнуть в любое время года. Синоптики обычно успевают предупредить о них, так как эти явления распространяются с умеренной скоростью. Но их последствия могут быть крайне опасными: травмы и гибель людей, разрушение зданий, падение деревьев и опоры линий электропередачи. Часто сильный ветер сопровождается ливнями, что повышает риск затопления.

При первых признаках ухудшения погоды лучше оставаться в помещении. Если же вы оказались на улице, укройтесь в подземном переходе, подъезде или магазине. Нельзя прятаться у стен зданий - с крыш могут падать части кровли, ледяные глыбы или другие предметы. Опасно находиться возле остановочных павильонов, рекламных щитов, деревьев, линий электропередачи и оборванных проводов.

Дома плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия. Уберите с балконов и подоконников все, что может сорвать ветер. Подготовьте фонари и свечи на случай отключения электричества. Не пользуйтесь лифтом - внезапное отключение энергии может привести к его остановке.

Когда ветер утихнет, по возможности помогите тем, кто в этом нуждается. Проверьте, нет ли повреждений в доме, осмотрите состояние электропроводки, газовых и водопроводных систем. Не включайте электроприборы, пока не убедитесь, что сеть исправна. Избегайте открытого огня - возможна утечка газа.

Выходя на улицу, будьте осторожны: обходите поврежденные здания, свисающие конструкции, оборванные провода. Не приближайтесь к деревьям, столбам и неустойчивым сооружениям - они могут упасть. Избегайте зон разрушений, если там не требуется ваша помощь.

Если непогода застала вас за рулем, соблюдайте дистанцию, снизьте скорость. Откажитесь от поездок за город. Не паркуйтесь возле деревьев и ветхих конструкций. Пешеходам следует держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, линий электропередачи.

Если ураган застал вас на открытой местности, найдите углубление (яму, ров или овраг) и лягте на землю, прикрыв голову руками. Автомобиль не является надежным укрытием, лучше покинуть его и найти более безопасное место.

Главное - не поддаваться панике. Четкие и осознанные действия помогут сохранить жизнь и здоровье в условиях непогоды. Следите за прогнозами МЧС и соблюдайте рекомендации специалистов.

