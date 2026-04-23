Праздник «Изге Болгар җыены» включили в культурную программу «КазаньФорума-2026»

Торжество «Изге Болгар җыены», приуроченное ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, состоится 17 мая. В текущем году событие вошло в культурную программу XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», который пройдет в Казани с 12 по 17 мая.

Начало праздника намечено на 09:00 у Памятного знака. В 10:45 зрители увидят пролог, а в 11:00 состоится официальная церемония открытия. В полдень на площади у Соборной мечети пройдет коллективный полуденный намаз, после которого на главной сцене выступят татарские артисты.

В течение дня на территории Болгарского музея-заповедника будут работать выставки, в том числе «Болгар в изобразительном искусстве», «История Казанского Корана» и экспозиция к 200-летию «Подражаний Корану» А.С. Пушкина. Также запланированы интерактивная площадка по истории письменности, соревнования по борьбе корэш, коллективный намаз «Тауба» и ярмарка народных промыслов. Мероприятие объединит руководство Татарстана, делегации регионов РФ, представителей духовных управлений и зарубежных гостей.