Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин исполнил новогодние мечты детей из Казани

news_top_970_100
Город
30 декабря 2025  14:11
Автор:
Владислав Косолапкин

Десятилетняя Самина получила в подарок велосипед, а её семилетняя сестра Сабина — заветный танцевальный коврик. Их двухлетнему брату Ранелю Фарид Мухаметшин вручил сладкий сюрприз. Мама детей, Лейсан Исмагиловна, тепло поблагодарила председателя Госсовета за исполнение давних желаний ребят, рассказали в пресс-службе Госсовета РТ.

Свои мечты дети написали на открытках в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний». Мухаметшин лично снял эти открытки с новогодней ёлки, установленной в здании парламента Татарстана.

«С наступающим Новым годом! Будьте счастливы», — поздравил глава республиканского парламента.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит по всей стране с 2018 года, помогая исполнить детские мечты и подарить праздник тем, кто особенно ждёт поддержки.

news_right_column_240_400
Новости
Хирурги РКБ восстановили орбиту глаза жителю Татарстана с помощью реберного хряща
Федеральные трассы в Татарстане защитят от снега 7 км заборов и 336 единиц техники
Синтезатор мечты: мэр Казани подарил особенному ребенку музыкальный инструмент
В Татарстане предлагают вывести газовые колонки из квартир ради безопасности
Татарстанские хирурги восстановили глазницу пациента с помощью его ребра
«Росспиртпром» получил разрешение на покупку «Татспиртпрома»
Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин исполнил новогодние мечты детей из Казани
Археологи нашли новое историческое поселение рядом со Свияжском