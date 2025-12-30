Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин исполнил новогодние мечты детей из Казани

Десятилетняя Самина получила в подарок велосипед, а её семилетняя сестра Сабина — заветный танцевальный коврик. Их двухлетнему брату Ранелю Фарид Мухаметшин вручил сладкий сюрприз. Мама детей, Лейсан Исмагиловна, тепло поблагодарила председателя Госсовета за исполнение давних желаний ребят, рассказали в пресс-службе Госсовета РТ.

Свои мечты дети написали на открытках в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний». Мухаметшин лично снял эти открытки с новогодней ёлки, установленной в здании парламента Татарстана.

«С наступающим Новым годом! Будьте счастливы», — поздравил глава республиканского парламента.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит по всей стране с 2018 года, помогая исполнить детские мечты и подарить праздник тем, кто особенно ждёт поддержки.