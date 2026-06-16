Премьер-министр Вьетнама прибыл в Казань на саммит Россия – АСЕАН

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Город
16 июня 2026  18:03

В Казань начали прибывать первые участники саммита Россия – АСЕАН. Сегодня в международном аэропорту «Казань» приземлился премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг. Почетного гостя у трапа встречали раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Для высокого гостя организовали торжественную церемонию: почетный караул, приветственный баннер на билборде аэропорта, а девушки в национальных костюмах преподнесли хлеб-соль и чак-чак. Ле Минь Хынг возглавляет вьетнамскую делегацию на саммите, который пройдет в столице РТ с 17 по 19 июня и посвящен 35-летию отношений между РФ и АСЕАН.

Всего в Казани ожидают делегации из 13 стран. Основными площадками для деловой программы станут театр имени Камала, «Казань Экспо» и ИТ-парк имени Башира Рамеева.

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