Премии за успехи учеников и гранты для КФУ: как в Татарстане поддерживают образование

В республике готовятся к запуску сразу нескольких инициатив в сфере образования. Среди ключевых — новая программа поощрения педагогов точных наук и выделение грантов Казанскому федеральному университету.

Учителям физики, математики и информатики — до 345 тысяч рублей

В Татарстане стартует программа «Физико-математический прорыв». Как сообщили в республиканском Министерстве образования и науки, подготовлен проект постановления, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Лучшие преподаватели смогут получить единоразовые денежные выплаты.

Педагогов разделят на три категории, каждая поборется за победу в отдельной номинации:

опытные учителя (первая или высшая квалификация, стаж от пяти лет) — до 344 828 рублей (до 130 победителей);

молодые специалисты (стаж до пяти лет) — почти 276 тысяч рублей (до 100 человек);

руководители кружков для учеников 5–7 классов — около 103 тысяч рублей (до 200 педагогов).

Обязательное условие для опытных преподавателей — отсутствие учеников, не сдавших ОГЭ или ЕГЭ по профильному предмету. Победителей определит конкурсная комиссия на основе рейтинга: учитываются достижения на олимпиадах, доля выпускников с высокими баллами и активность по популяризации точных наук. Подать заявку можно лично или онлайн.

КФУ получит гранты Раиса Татарстана на профильное и инклюзивное образование

В 2026 году Казанский (Приволжский) федеральный университет определён единственным получателем двух грантов от руководства республики. Соответствующий проект указа также проходит антикоррупционную экспертизу.

Средства направят на поддержку школ с углублённым изучением математики, естественных наук и технологий, а также на адаптированные программы дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и дополнительные общеразвивающие занятия.

Размеры грантов пока не раскрываются. Финансирование предусмотрено в рамках республиканского бюджета на 2026–2028 годы, дополнительных ассигнований не потребуется. Кабинету министров РТ поручено проконтролировать целевое использование средств. Указ вступит в силу после подписания.