Прием заявок на фестиваль-конкурс имени Альфии Авзаловой продлится до 15 сентября

Стартовал прием заявок на IV международный фестиваль-конкурс имени легендарной татарской певицы Альфии Авзаловой. Его проводит фонд по сохранению ее творческого наследия.

Отборочные этапы пройдут в два тура. Первый, заочный, проводится онлайн до 15 сентября. Успешно прошедшие его участники будут приглашены на второй, очный тур, который запланирован на 28 сентября в казанском культурном центре «Сайдаш». Об этом сообщила президент фонда Зульфия Нигмедзянова-Авзалова в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Участвовать могут молодые исполнители в возрасте от 13 до 35 лет - как профессионалы, так и любители, а также творческие коллективы. Участие бесплатное.

Номинации: народное пение (вокал-соло, дуэт, вокальный ансамбль), эстрадное пение (вокал-соло, дуэт, вокальный ансамбль), хореография (народный танец, стилизация народного танца, классический танец, эстрадный танец-соло, дуэты, малые формы до четырех человек, ансамбли), художественное слово.

Отметим, что фестиваль-конкурс получил поддержку Раиса РТ Рустама Минниханова, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, Кабинета министров РТ, Министерства культуры РТ, мэрии Казани, Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ, Всемирного конгресса татар, Государственного ансамбля песни и танца РТ.

К слову, фестиваль-конкурс проводится раз в два года начиная с 2018-го. За это время в нем приняли участие 3100 творческих коллективов и вокалистов из разных уголков России. Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин рассказал, что в столице республики поставят новый памятник Альфие Авзаловой. В октябре объявят конкурс на выбор его автора.