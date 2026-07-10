Прием заявок на Молодежный научный конгресс стран ОИС в Казани заканчивается 15 июля

В Казани с 30 сентября по 4 октября на базе КФУ пройдёт IV Молодёжный научный конгресс стран ОИС. До 15 июля продолжается регистрация участников – исследователей из государств-членов и наблюдателей Организации исламского сотрудничества в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются на официальном сайте.

Ежегодный форум уже стал заметной площадкой научной дипломатии: в прошлые годы он собирал более тысячи заявок из десятков стран – от Алжира до Индонезии, от Пакистана до Саудовской Аравии. Участники получают возможность представить свои разработки, найти коллег и партнёров, а иногда и кардинально изменить свою научную траекторию – как, например, финалисты прошлых лет, которые после конгресса получили международные стажировки, гранты на исследования и предложения о сотрудничестве.

В 2026 году работа пройдёт по шести трекам: от биомедицины и зеленых технологий до искусственного интеллекта, архитектуры и международных отношений. Лучшие работы войдут в сборник научных докладов. Организаторы – Академия молодёжной дипломатии и КФУ при поддержке Минмолодёжи РТ и Группы «Россия – Исламский мир». Участие бесплатное, требуется владение английским на уровне B2–C1. Регистрация – до 15 июля.