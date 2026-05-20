Всероссийская акция к 225-летию Даля пройдет с 22 мая

20 мая 2026  10:26

С 22 мая по 30 июня 2026 года в рамках проекта «Культура для школьников» пройдет акция «Великое наследие Владимира Даля», приуроченная к 225-летию со дня рождения писателя и этнографа.

Школьникам предлагают поучаствовать в творческом соревновании по нескольким номинациям: видеорассказ с использованием диалектизмов из далевского словаря, чтение сказок по ролям (с наставником или семьей), создание головоломки по пословицам из словаря, а также театральная постановка по произведениям Даля.

Заявки принимаются на портале «Культурадляшкольников.РФ». Эксперты отберут 100 лучших работ, итоги объявят 4 августа 2026 года. Замминистра культуры Жанна Алексеева отметила, что цель акции — сохранить наследие Даля и заинтересовать им подрастающее поколение.

