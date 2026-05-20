В Татарстане ночью сбили БПЛА, аэропорты временно закрывали

Ночью 20 мая над территорией Татарстана был сбит беспилотный летательный аппарат. Как сообщили в Минобороны РФ без уточнения количества, всего над различными регионами России уничтожено 273 вражеских БПЛА.

С 2:40 по московскому времени в республике действовал режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности примерно с 3:30 были временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов три аэропорта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Позже Росавиация сообщила, что все они вернулись к полноценной работе.