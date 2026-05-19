«Локомотив» вернул себе преимущество в финальной серии

«Ак Барс» потерпел поражение в Ярославле в пятом матче серии финала Кубка Гагарина, 1:4. Определяющим в игре стал второй период, где «Локомотив» забросил две шайбы за полторы минуты – отличились Байрон Фрэз и Никита Кирьянов. В начале третьей двадцатиминутки Фрэз оформил дубль, а на 57-й минуте Артур Каюмов забросил шайбу в пустые ворота «Ак Барса». Одну шайбу казанская команда отквитала в концовке игры, при игре в формате «4 на 3» – автором гола стал Александр Хмелевский.

«Локомотив» вновь вышел вперёд в серии, 3–2. 21 мая в Казани пройдёт шестая игра финала Кубка Гагарина.