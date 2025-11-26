Прокуратура РТ выявила несанкционированную добычу ресурсов на площади 816 кв. м

На территории одного из сельских поселений Муслюмовского района Татарстана выявлен факт несанкционированной добычи минеральных ресурсов. Площадь нарушенных земельных угодий составила 816 квадратных метров.

Как установила прокуратура республики, извлеченные природные ресурсы размещались на территории организации «Благоустройство и Озеленение». В отношении руководителя предприятия возбуждено административное производство по статье о самовольном снятии плодородного почвенного слоя.

Проверка показала, что работы проводились без соответствующих разрешительных документов. Изъятые ископаемые материалы были незаконно добыты и складированы для последующего использования.