Промышленность Татарстана выросла на 6,8% за четыре месяца 2026 года

По данным Татарстанстата, в январе–апреле 2026 года объём промышленного производства в республике увеличился на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отдельно взятый апрель показал ещё более внушительный рост — плюс 11,5% к апрелю 2025-го. Однако по сравнению с мартом этого года апрельская активность снизилась на 9,1%.

Что выросло

Больше всего за четыре месяца прибавило производство прочих готовых изделий — плюс 12,5%. Выпуск электрического оборудования увеличился на 6,6%. Обработка древесины и производство деревянных изделий подросли на 3,9%, производство кокса и нефтепродуктов — на 2,8%, химических веществ и продуктов — на 2,6%.

В разрезе крупных секторов энергетика выросла на 9,8%, обрабатывающие производства — на 8%, добыча полезных ископаемых — на 3,7%. Единственное направление, показавшее спад, — водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов (минус 3,7%).

Что упало

Некоторые отрасли сильно просели. Производство кожи и изделий из кожи упало на 30,8%, резиновых и пластмассовых изделий — на 27,6%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 17,8%. Металлургия снизилась на 15,3%, выпуск автотранспорта — на 13,4%, текстиля — на 12,3%, одежды — на 11,2%.

Апрельская картина

В апреле год к году заметно выросло производство готовых изделий (плюс 14,7%), мебели (плюс 10,1%), металлургия (плюс 8,5%), обработка древесины (плюс 5,4%). При этом ремонт машин и оборудования рухнул на 45% (хотя в марте был рост). Производство кожи упало на 40,7%, лекарств — на 31,1%, химических веществ — на 18,4%. Выпуск электрического оборудования замедлил падение до 18,9% (в марте было 34,6%). Также снизились: прочая неметаллическая продукция (минус 19,6%), текстиль (минус 17,2%), одежда (минус 15,1%), электроника (минус 12,8%).