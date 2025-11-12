Против гололеда в Казани мобилизовали технику: на держурство выйдут 47 машин

В связи с прогнозируемыми сложными погодными условиями в Казани приведены в повышенную готовность все четыре муниципальных предприятия, отвечающих за содержание дорог. В ночное дежурство заступили специалисты МУП «Горводзеленхоз», «Городское благоустройство», «Городские мосты» и дорожной службы Кировского района.

Для оперативного реагирования на возможное образование гололеда подготовлен парк из 47 комбинированных дорожных машин. Сотрудники предприятий ведут постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия и при первых признаках обледенения начнут обработку улиц противогололедными составами.

По данным синоптиков, в ночные часы ожидаются осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя с температурой воздуха от 4 до 6 градусов, что создает условия для образования гололедицы. Накануне профилактическую обработку уже провели 14 единиц техники, уделив особое внимание мостам, путепроводам и развязкам.