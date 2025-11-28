Протоиерей Владимир Самойленко: «Только через любовь можно согреть сердце человека»

В начале 2024 года митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл назначил протоиерея Владимира Самойленко председателем отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. С самого начала СВО он организовывает масштабную помощь - каждый православный приход в Казанской епархии поддерживает наших героев.

С 2024 года протоиерей Владимир Самойленко участвует в мероприятиях в танковом и Суворовском училищах, торжественных проводах солдат-срочников, а также выезжает в воинские части министерства обороны и Росгвардии Фото: tatar-inform.ru

Мы встретились с отцом Владимиром в Свято-Тихоновском приходе на улице Адоратского, где он служит настоятелем. Батюшка - высокий, статный и серьезный, однако беседа у нас получилась очень душевная. Как оказалось, вся его жизнь начиная с детства связана не только с православием, но и с военнослужащими.

Родился отец Владимир в городе Армавире Краснодарского края в семье священника, где было 11 детей - шесть мальчиков и пять девочек. Все братья стали священнослужителями, а девочки - матушками, то есть женами священников.

- В семье, где я родился, нас воспитывали в православной вере, - говорит протоиерей Владимир. - Причем мой папа среди своих братьев один стал священником, чем вызвал удивление у родителей и других родных: они боялись гонений и притеснений, которым в то время подвергались священнослужители. Но папа был тверд в своем выборе, и это оказало на всех нас большое влияние. Кроме того, в нашем детстве были еще живы многие ветераны Великой Отечественной войны, для нас они стали символом героизма, мужества и стойкости. Бывшие фронтовики приходили к нам в школу, и это тоже отразилось на мировоззрении. Военные фильмы моего детства до сих пор мои самые любимые, к примеру, «Они сражались за Родину», «А зори здесь тихие». Если такой фильм шел по телевизору в Великий пост, то папа делал для нас исключение и давал разрешение посмотреть его. Поскольку жили мы на территории кубанского казачества, нашими любимыми играми были «казаки-разбойники» и войнушка. Игрушек тогда особо не было, поэтому мы их мастерили сами: вырезали из дерева пистолеты, автоматы, танки, самолеты. В нашей семье с уважением относились к военнослужащим. Папа мой служил в армии три года, родной дядя - четыре года на военно-морском флоте. Дедушка по маминой линии погиб в Великую Отечественную, второй дедушка, по папе, прошел всю войну. Когда меня призывали на воинскую службу в ряды Советской армии, для меня это был особый момент, я почувствовал, что все, повзрослел, стал мужчиной. Для меня это был праздник! Поэтому не удивительно, что, став священнослужителем, считаю духовное окормление воинов в своем служении одним из самых важных направлений.

С 1984 по 1986 год Владимир Самойленко служил в ракетных войсках стратегического назначения. Через две недели после увольнения из армии поехал в Ставрополь к архиепископу Антонию, и тот взял его своим иподиаконом. В Ставропольской епархии служил три с половиной года, а после уехал учиться в Ленинградскую семинарию.

В начале 1990-х годов, став священником, отец Владимир начал помогать военным. В 1998 году его назначили благочинным в Северной Осетии. Вскоре после этого он стал полковым священником в знаменитой 58-й армии. А в 2015 году отец Владимир вместе с владыкой Феофаном, которого тогда назначили митрополитом Казанским и Татарстанским, переехал в столицу РТ. После перевода в Казань на время активное служение и общение с военнослужащими приостановилось и возобновилось только с началом СВО.

- В военном госпитале в Донецке, куда мы ездили на две недели в 2024 году для духовного окормления воинов, один мужчина лет 50, местный, вначале был не очень приветлив при встрече, - вспоминает отец Владимир. - Если другие ребята радостно нас встречали, участвовали в таинствах, он говорил: «Мне не надо». А потом у него появились вопросы о вере, мы с ним стали регулярно беседовать. И под конец сердце у него оттаяло, согрелось, он стал радостным таким. Только через любовь можно согреть сердце человека. Там, в зоне СВО, молятся все, как говорят, атеистов в окопах не бывает. Наши воины смелые, патриотичные, самоотверженные.

К слову, когда отца Владимира назначили главой отдела по работе с армией и правоохранительными органами, ему также доверили стать настоятелем храма-памятника в честь Нерукотворного образа Спасителя на реке Казанке. А недавно митрополит Кирилл благословил взять под опеку руинированный Троицкий храм в деревне Верхние Девлизери Пестречинского района. Батюшка регулярно бывает в танковом и Суворовском училищах, военных частях минобороны и Росгвардии, провожает призывников на службу в армию. Сбор и отправка гуманитарной помощи, поддержка фронта и семей военных - все это тоже задачи отца Владимира и его отдела в Казанской епархии. Он рассказал, что в Казани несколько священнослужителей регулярно ездят в зону СВО для духовного окормления воинов. Некоторые из них подписали контракт с Минобороны РФ и стали военными священниками, то есть находятся в зоне СВО на постоянной основе.

Еще батюшка рассказал, что в период его службы на Кавказе произошел теракт в Беслане (Республика Северная Осетия - Алания), это было в сентябре 2004 года. Он был одним из священнослужителей, которые поддерживали пострадавших и их родственников.

- Это великое горе, с некоторыми матерями Беслана я до сих пор поддерживаю контакт, - вспоминает отец Владимир. - В то время у председателя республиканского парламента Таймураза Мамсурова в этой школе учились двое детей - шестиклассник Зелим и восьмиклассница Замира. Террористы предложили Таймуразу Дзамбековичу освободить его детей, но он отказался, сказал: «Или всех, или никого». Вот представьте, сколько в нем мужества, благородства. Не каждый смог бы так поступить. Его дети остались живы, но сильно пострадали, особенно дочка. В реанимации я встретился со всей семьей. Таймураз Дзамбекович сказал мне: «Батюшка, окропи нас святой водой, иконки, крестики - все давай». Хотя он сам мусульманин. Таймураз Дзамбекович переживал за всех детей, он очень страдал.

Рассказал мне, что во время теракта много молился. Когда же хоронили погибших, а это длилось несколько дней, шел проливной дождь.

Эти тяжелые воспоминания лишь укрепляют отца Владимира в его нынешнем служении.

- Прошлое учит нас стойкости, - говорит он. - И сегодня, глядя на наших ребят в зоне СВО, я вижу силу духа. По благословению владыки Кирилла наш отдел не просто собирает и отправляет помощь. Мы стараемся создать для воинов и их семей прочный духовный тыл. Чтобы они знали: они не одни, их ждут, о них помнят, за них молятся.