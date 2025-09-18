Прямой эфир «Интервидения» и концерт пройдут в парке «Елмай»

20 сентября в 19:00 в парке «Елмай» состоится специальное мероприятие, приуроченное к финалу международного песенного конкурса «Интервидение» в Москве. Программа включает концертную часть с участием популярных казанских исполнителей: ABIEM Project, Татьяны Ефремовой, Михаила Урицкого, группы «Дышать» и Mингазов Band.

В 20:30 на большом экране начнется прямая трансляция финала конкурса, где Россию представит Ярослав Дронов (SHAMAN) с композицией «Прямо по сердцу», созданной народным артистом РФ Игорем Матвиенко. В конкурсе примут участие звезды из России, Беларуси, Китая, Вьетнама, США, Казахстана, ОАЭ, Сербии и других стран.

Мероприятие пройдет при свободном входе для всех желающих. Организаторы создадут специальную зону с большим экраном и качественным звуком для комфортного просмотра шоу.