Прямые рейсы из Казани на вьетнамский остров Фукуок начнутся с 23 ноября

С 23 ноября 2025 года из международного аэропорта Казани стартуют прямые авиарейсы на остров Фукуок - крупнейший курортный остров Вьетнама. Перелеты будут выполняться с периодичностью один раз в двенадцать дней на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 767-300ER.

Воздушные суда, задействованные на данном направлении, рассчитаны на перевозку 336 пассажиров в салоне экономического класса. Авиаперевозчик предлагает дополнительные услуги, включая места с увеличенным пространством для ног, провоз дополнительного багажа и спортивного инвентаря.