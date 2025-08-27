Путешествие поможет ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

В республику приедут 65 ветеранов из Ярославской, Ульяновской, Липецкой, Московской областей, а также из Мордовии, Башкортостана. В туре будет участвовать и 10 татарстанцев. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель регионального отделения МРОО «Первый Патриот» в РТ Ирина Самолдина. Именно эта общественная организация является идейным вдохновителем проекта, а также его реализует. Кстати, вся программа тура для участников СВО абсолютно бесплатна. Она разработана на основе прежних подобных проектов. Однако те были строго инклюзивные.

Это уже второй такой тур. В первом путешественники из числа как непосредственных участников боевых действий, так и членов их семей посмотрели некоторые города Золотого кольца. А закончился для них тур в Москве большим концертом.

В этот раз уже другие гости посетят Лаишевский, Зеленодольский, Высокогорский районы и конечно самые красивые места Казани. Программа начнется с размещения в санатории «Санта». Затем участники поедут в Зеленодольск. Там они побывают с экскурсией на судостроительном заводе и посетят Раифский монастырь, где их ждет встреча со священником. Кульминацией тура станет пребывание в Казани в дни празднования Дня города и республики.

Также в рамках тура пройдет круглый стол на тему адаптации к мирной жизни участников СВО. А они сами пройдут мини-тренинг, на котором заново будут учиться воспринимать обычные бытовые моменты.

Ирина Самолдина сказала, что предполагаются и последующие туры в другие регионы. Но конкретные маршруты пока разрабатываются.

Уникальность такого тура - в комплексном подходе к реабилитации. Ветераны смогут насладиться насыщенной культурной программой, познакомиться с богатой историей и промышленным потенциалом Татарстана. Помощник премьер-министра РТ Владимир Майстренко подчеркнул, главная цель - помочь героям вернуться к мирной жизни, дать им возможность изучать мир и адаптироваться, в первую очередь через культурное развитие.

Впрочем, Майстренко заметил, что очереди из желающих отправиться в такое путешествие со стороны участников СВО не образуется. Обычно находятся какие-то личные дела: жена рожает, надо помочь родителям с огородом, починить машину и т. д. Вообще, по его наблюдению, прибывшие из зоны боевых действий редко хотят новых впечатлений и контактов - этого им хватило. Зато очень помогает адаптироваться общение с такими же как они ветеранами. Для этого в том числе и устраиваются подобные туры.