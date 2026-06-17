Путин назвал Казань символом культурного богатства России

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Город
17 июня 2026  21:52

На торжественном приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН президент РФ Владимир Путин высоко оценил Казань, назвав ее одним из красивейших и древнейших городов страны. По его словам, столица Татарстана воплощает культурное и профессиональное разнообразие России, ее историческую преемственность и духовные традиции.

Глава государства отметил, что сегодня Казань — это современный, активно развивающийся и открытый миру мегаполис. Путин выразил уверенность, что гости смогут лично ощутить искреннее гостеприимство и душевную теплоту россиян, а также прикоснуться к их богатому культурному наследию.

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