Раис РТ передал парк новых автомобилей для редакций республиканских СМИ

Вчера, 23 декабря, Раис республики Татарстан Рустам Минниханов вручил сертификаты на получение новых служебных автомобилей главным редакторам средств массовой информации, входящих в медиахолдинг «Татмедиа». Всего для редакций было выделено 49 автомобилей: 48 моделей Lada Vesta и одна Lada Aura.

Фото: rais.tatarstan.ru

Торжественная церемония состоялась на площади у нового отеля «Миллениум Панорама». В своём обращении к журналистам Рустам Минниханов подчеркнул ключевую роль СМИ в жизни региона.

«Информация, которую вы добываете и распространяете, очень важна для управленческих решений. Она помогает понять настроение людей и определить, в каком тренде мы должны двигаться», — отметил глава республики. Он также пожелал сотрудникам редакций работать аккуратно и беречь себя в дороге.

По словам руководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Айдара Салимгараева, новые автомобили обладают большей вместительностью и функциональностью по сравнению с предыдущим парком.

«Для журналиста сегодня очень важно быть мобильным. В такую машину легче садиться с камерой, и она удобна для развоза тиража газет», — пояснил он.