Раис РТ передал парк новых автомобилей для редакций республиканских СМИ

24 декабря 2025  09:30

Вчера, 23 декабря, Раис республики Татарстан Рустам Минниханов вручил сертификаты на получение новых служебных автомобилей главным редакторам средств массовой информации, входящих в медиахолдинг «Татмедиа». Всего для редакций было выделено 49 автомобилей: 48 моделей Lada Vesta и одна Lada Aura.

Фото: rais.tatarstan.ru

Торжественная церемония состоялась на площади у нового отеля «Миллениум Панорама». В своём обращении к журналистам Рустам Минниханов подчеркнул ключевую роль СМИ в жизни региона.

«Информация, которую вы добываете и распространяете, очень важна для управленческих решений. Она помогает понять настроение людей и определить, в каком тренде мы должны двигаться», — отметил глава республики. Он также пожелал сотрудникам редакций работать аккуратно и беречь себя в дороге.

По словам руководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Айдара Салимгараева, новые автомобили обладают большей вместительностью и функциональностью по сравнению с предыдущим парком.

«Для журналиста сегодня очень важно быть мобильным. В такую машину легче садиться с камерой, и она удобна для развоза тиража газет», — пояснил он.

