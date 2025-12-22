Раис РТ поздравил волейболисток «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке

22 декабря 2025  12:52

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму руководству и спортсменкам женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» после их победы в Суперкубке России.

В обращении, направленном игрокам, главному тренеру Зорану Терзичу и руководителям спортивных организаций республики, глава региона отметил особую значимость этого успеха. «Этот успех значим вдвойне – «Динамо-Ак Барс» в четвёртый раз стало обладателем заветного трофея и обновило личный рекорд в престижном турнире», — подчеркнул Минниханов.

Он поблагодарил команду за высокий профессионализм, самоотдачу и волю к победе, которые подарят пример для подражания молодому поколению спортсменов. В завершение Раис РТ пожелал волейбольному клубу дальнейших успехов, здоровья и новых побед на благо республики.

