Раис РТ поздравил жителей Татарстана с Днем родного языка и 140-летием Габдуллы Тукая

Раис республики Рустам Минниханов в своем телеграм-канале обратился к татарстанцам с поздравлениями по случаю Дня родного языка и 140-й годовщины со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая. Глава региона написал на татарском языке, что родная речь — это душа народа и его духовное богатство.

Минниханов отметил, что творчество Тукая занимает особое место в культуре: его стихи и философские произведения продолжают вдохновлять людей и находить отклик в сердцах. По его словам, поэт остается символом гордости татарского народа, а его наследие не теряет актуальности и сегодня. Раис выразил уверенность, что татарская культура и язык будут жить и развиваться, и пожелал мира, вдохновения и процветания родной речи и культуре.