Раис РТ принял участие в переговорах между Мишустиным и главой Кабмина Киргизии

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в переговорах между главой российского правительства Михаилом Мишустиным и руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. В ходе встречи обсуждались перспективы развития межрегионального сотрудничества между двумя странами.

Минниханов отметил успешную реализацию совместных проектов, в частности создание Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Республике Алтай. Благодаря взаимодействию с кыргызской стороной в центр были доставлены три особи ирбиса, а также разработана научная программа по восстановлению популяции этих редких животных.

Глава Татарстана подчеркнул, что республика заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с Кыргызстаном. В 2024 году товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном достиг 138 миллионов долларов, что свидетельствует о значительном потенциале для расширения экономического сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам сохранения уникальной природы и биоразнообразия, где стороны демонстрируют успешный пример международного взаимодействия.