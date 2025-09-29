Раис РТ принял участие в пленарной сессии промышленной выставки «Иннопром» в Минске

Россия/Мир
29 сентября 2025  22:23

Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром.Беларусь» в Минске. Мероприятие, посвященное развитию промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, прошло под темой «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего».

В работе сессии приняли участие руководители правительств пяти государств: России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Российскую делегацию возглавил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Пленарная сессия транслировалась в онлайн-формате, что обеспечило доступность мероприятия для международной аудитории

