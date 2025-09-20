Раис РТ: Татарстан полностью готов к началу отопительного сезона

20 сентября 2025  19:02

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме правительства заявил о полной готовности республики к началу отопительного периода. Все подготовительные работы на социальных объектах завершены, 99% из них получили паспорта готовности.

Глава республики обратился к руководителям муниципалитетов и энергетических компаний с поручением обеспечить своевременный запуск теплоснабжения с наступлением холодов. Совещание прошло в формате видеоконференции с подключением всех муниципальных образований.

Отметим, что в прошлом году отопительный сезон в Казани стартовал 7 октября. 

