Раис РТ: Татарстан полностью готов к началу отопительного сезона

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме правительства заявил о полной готовности республики к началу отопительного периода. Все подготовительные работы на социальных объектах завершены, 99% из них получили паспорта готовности.

Глава республики обратился к руководителям муниципалитетов и энергетических компаний с поручением обеспечить своевременный запуск теплоснабжения с наступлением холодов. Совещание прошло в формате видеоконференции с подключением всех муниципальных образований.

Отметим, что в прошлом году отопительный сезон в Казани стартовал 7 октября.