Раис Татарстана поставил задачи по управлению госимуществом и борьбе с «бесхозными» объектами

На расширенном заседании коллегии Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана были подведены итоги работы за 2025 год и определены приоритеты на 2026 год. Встреча прошла с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.

Глава республики отметил, что за 35 лет существования ведомства удалось сохранить имущественный потенциал республики, не допустив его разбазаривания. Вместе с тем он обозначил ряд системных проблем, которые предстоит решать в текущем году. Среди ключевых задач — наведение порядка с задолженностями за аренду государственного имущества и работа с бесхозными объектами, которая должна вестись планомерно. Также важно обеспечить полную прозрачность данных о собственности за счет тесного взаимодействия с Росреестром, что станет основой для эффективного управления и формирования налоговой базы.

Особое внимание будет уделено целевому использованию земель сельскохозяйственного назначения, чтобы не допускать их необоснованного перевода в другие категории. Отдельной темой стала проблема так называемых «имущественных сирот» — граждан, признаваемых нуждающимися в жилье. Минниханов поручил прокуратуре и муниципалитетам проанализировать резкий рост их числа, указав на случаи, когда получатели господдержки даже не платят за коммунальные услуги, а также на возможные злоупотребления при судебном признании людей нуждающимися.

Глава республики подчеркнул, что все сделки с государственным и муниципальным имуществом должны быть абсолютно прозрачными и законными, чтобы исключить коррупционные риски. В завершение он поблагодарил министерство за работу на новых территориях и поддержку военнослужащих, отметив, что выполнение обязательств перед контрактниками, оборонным заказом и особенно семьями погибших героев остаётся одной из основных задач.

