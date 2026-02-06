Бюджет, семьи и цифровизация: Минземимущества РТ отчиталось о достижениях и планах

Сегодня под председательством министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Фаниля Аглиуллина состоялось расширенное заседание коллегии ведомства. Участники обсудили результаты деятельности за 2025 год и определили ключевые задачи на предстоящий период.

Прошедший 2025 год стал для Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан периодом значимых достижений. На фоне роста общей стоимости государственных активов до 769,5 млрд рублей особенно выделяется увеличение стоимости земельных участков и сооружений. Финансовая эффективность управления собственностью подтверждается поступлением в консолидированный бюджет республики 19,6 млрд рублей, причём плановые показатели были перевыполнены, а арендные платежи за землю стали одной из ключевых доходных статей.

Важной социальной победой года стала работа с многодетными семьями: земельными участками обеспечены 5 349 семей, а общее число получивших участки с начала программы превысило 55,6 тысяч. Параллельно шла активная цифровая трансформация: Министерство перевело в электронный формат ключевые услуги, подав более 11 тысяч заявлений на госрегистрацию прав дистанционно. Для повышения эффективности использования ресурсов проведена масштабная инвентаризация, выявившая 956 неиспользуемых объектов недвижимости, которые теперь планируется вовлечь в хозяйственный оборот. Последовательно выполняется и программа реформирования государственного сектора: за последние пять лет реорганизовано или ликвидировано 120 унитарных предприятий.

На основе этих результатов министр Фаниль Аглиуллин обозначил чёткие приоритеты на 2026 год. В их числе — неукоснительное выполнение плановых доходов от государственного имущества, проведение проверок сохранности и эффективности использования активов в 94 учреждениях, а также сокращение налоговой задолженности подведомственных организаций не менее чем на 5%. Особое внимание будет уделено социальным обязательствам: планируется сформировать жилищный фонд для детей-сирот почти на 2,9 млрд рублей и обеспечить земельными участками не менее 79% многодетных семей, стоящих на учёте. Технологическое развитие отрасли будет продолжено через доведение доли электронных обращений за госуслугами до 69%, проведение комплексных кадастровых работ и, как ключевой инфраструктурный проект, ввод в эксплуатацию Единой информационной системы учёта и управления имуществом (ЕИС «Имущество»).

«Перед нами стоят масштабные задачи, направленные на повышение эффективности управления республиканской собственностью, увеличение ее доходности и решение важных социальных вопросов. Уверен, что слаженная работа команды Министерства и тесное взаимодействие с органами местного самоуправления позволят успешно реализовать все намеченные планы», – подчеркнул Фаниль Аглиуллин.

