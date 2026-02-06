В Набережных Челнах в 2026 году капитально отремонтируют 1,4 км канализационных сетей

Республика
6 февраля 2026  12:14
Автор:
Владислав Косолапкин

Ключевые работы по обновлению коммунальной инфраструктуры продолжатся в городе весной. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с марта по октябрь запланирован капитальный ремонт 1,4 километра сетей хозяйственно-бытовой канализации по улице Татарстан. На эти цели выделено 44,6 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Как сообщает ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», замене подлежит изношенный стальной трубопровод, введенный в эксплуатацию еще в 1971 году. По данным обследований, износ сетей превышает 85%: гидроизоляция нарушена, наблюдается интенсивная коррозия, а толщина стенок труб местами уменьшилась до 70% от первоначальной. На этом участке неоднократно возникали аварийные ситуации.

В ходе работ устаревшие трубы диаметром 400 мм будут заменены на современные многослойные полиэтиленовые, что повысит надежность и долговечность системы. Модернизация улучшит качество предоставления коммунальных услуг для 3518 жителей прилегающих домов.

Всего в рамках нацпроекта в Набережных Челнах в 2026 году планируется отремонтировать 15 объектов коммунальной инфраструктуры. По Республике Татарстан программа включает модернизацию 17 объектов на общую сумму 2,5 млрд рублей, в том числе два объекта в Альметьевском и Лениногорском районах.

