В Татарстане завтра ожидается метель с ухудшением видимости

Завтра, 7 февраля, в отдельных районах Татарстана прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1000 метров. На западе республики местами ожидается сильный снег. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Татарстан.

Спасатели распространили штормовое предупреждение и призвали жителей соблюдать меры безопасности.

Рекомендации МЧС для населения:

Пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности.

Парковать автомобили вдали от слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов, шатров) и не находиться рядом с ними.

Обходить участки, где на крышах зданий и балконах заметны скопления снега и наледи.

Водителям избегать резких маневров на дороге: перестроений, обгонов и опережений.

Ведомство рекомендует по возможности ограничить поездки на личном транспорте в условиях непогоды и быть особенно внимательными на дорогах.