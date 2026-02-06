В Татарстане завтра ожидается метель с ухудшением видимости

Завтра, 7 февраля, в отдельных районах Татарстана прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1000 метров. На западе республики местами ожидается сильный снег. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Татарстан.
Спасатели распространили штормовое предупреждение и призвали жителей соблюдать меры безопасности.
Рекомендации МЧС для населения:
Пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности.
Парковать автомобили вдали от слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов, шатров) и не находиться рядом с ними.
Обходить участки, где на крышах зданий и балконах заметны скопления снега и наледи.
Водителям избегать резких маневров на дороге: перестроений, обгонов и опережений.
Ведомство рекомендует по возможности ограничить поездки на личном транспорте в условиях непогоды и быть особенно внимательными на дорогах.